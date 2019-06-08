СМИ узнали, когда Сарри возглавит "Ювентус"

Стало известно, когда "Ювентус" объявит о назначении Маурицио Сарри на пост главного тренера команды.

По информации Sky Sports, 60-летний специалист возглавит "старую синьору" на следующей неделе.

Отмечается, что "синие" согласились расстаться с наставником, поскольку он сам изъявил желание вернуться в Италию.

Напомним, что "Ювентус" готов заключить с Сарри трёхлетний контракт с зарплатой 6-7 миллионов евро в год.

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