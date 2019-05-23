СМИ узнали, когда "Ювентус" объявит о назначении Гвардиолы

1 Теги ювентусманчестер ситихосеп гвардиола

СМИ узнали, когда "Ювентус" объявит о назначении Гвардиолы

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола вскоре возглавит туринский "Ювентус", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, стороны подпишут контракт 4 июня, а спустя 10 дней о сделке будет объявлено официально.

Соглашение между испанским специалистом и "старой синьорой" будет рассчитано до 2023 года, а зарплата наставника составит 24 миллиона евро за сезон.

Напомним, что в ближайшее время "Ювентус" покинет Массимилиано Аллегри, который тренировал команду с 2014 года.

Что касается Гвардиолы, то его контракт с "Сити" рассчитан ещё на два сезона и ранее он обещал отработать его до конца.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Я не особо верю в такой поворот,Гвардиоле привить свой футбоь еще и в Италии будет сложно,да и столько ресурсов,как в Сити у него не будет,пусть в Манчестере сидит,хотя и других адекватных вариантов нет,лучше уж Пеп,чем Индзаги!

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