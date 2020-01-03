СМИ узнали, когда "Зенит" отправится на первый тренировочный сбор

Игроки "Зенита" в скором времени приступят к подготовке к весенней части сезона.

Как сообщают российские СМИ, 11 и 12 января у футболистов питерской команды запланировано медобследование.

13 января "сине-бело-голубые" улетят в Катар на первый сбор. В нём среди прочих должны принять участие Малком и Александр Кокорин.

Для "Зенита" сезон возобновится 29 февраля домашним матчем 20-го тура РПЛ против "Локомотива".

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