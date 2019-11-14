СМИ узнали, когда Зинченко вернётся к тренировкам

Стали известны ориентировочные сроки возвращения к тренировочному процессу полузащитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко.

По информации Manchester Evening News, украинец может вернуться к занятиям на поле 6 декабря.

Напомним, что в октябре 22-летний футболист перенёс операцию на колене и с тех пор проходит реабилитацию.

В текущем сезоне Зинченко сыграл за "Сити" 9 матчей, результативными действиями не отличался.

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