СМИ узнали, кому "Реал" отдаст в аренду Кубо
Стало известно, где проведёт ближайший сезон полузащитник мадридского "Реала" Такефуса Кубо.
Как сообщает La Sexta, 18-летний японец отправится в годичную аренду в "Мальорку".
В королевском клубе хотят, чтобы перспективный хавбек набирался опыта в матчах Примеры. Сам игрок желает того же.
Напомним, что "Реал" купил Кубо этим летом у "Токио" за 2 миллиона евро. Футболист, которого называют "японским Месси", подписал с "бланкос" контракт до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|1
|3
|2
|Севилья
|1
|3
|3
|Мальорка
|1
|3
|4
|Реал Вальядолид
|1
|3
|5
|Атлетик Бильбао
|1
|3
|6
|Атлетико Мадрид
|1
|3
|7
|Алавес
|1
|3
|8
|Осасуна
|1
|3
|9
|Гранада
|1
|1
|10
|Вильярреал
|1
|1
|11
|Реал Сосьедад
|1
|1
|12
|Валенсия
|1
|1
|13
|Эйбар
|1
|0
|14
|Бетис
|1
|0
|15
|Барселона
|1
|0
|16
|Хетафе
|1
|0
|17
|Леганес
|1
|0
|18
|Леванте
|1
|0
|19
|Сельта Виго
|1
|0
|20
|Эспаньол
|1
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