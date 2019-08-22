СМИ узнали, кому "Реал" отдаст в аренду Кубо

Стало известно, где проведёт ближайший сезон полузащитник мадридского "Реала" Такефуса Кубо.

Как сообщает La Sexta, 18-летний японец отправится в годичную аренду в "Мальорку".

В королевском клубе хотят, чтобы перспективный хавбек набирался опыта в матчах Примеры. Сам игрок желает того же.

Напомним, что "Реал" купил Кубо этим летом у "Токио" за 2 миллиона евро. Футболист, которого называют "японским Месси", подписал с "бланкос" контракт до лета 2023 года.

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