СМИ узнали, кто исполнит гимн Чемпионата Мира

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СМИ узнали, кто исполнит гимн Чемпионата Мира

Исполнителем гимна предстоящего Чемпионата Мира станет популярный актер Уилл Смит.

С ним также выступят американский певец Ники Джем и Эра Истрефи из Косово. Мелодию для гимна придумает Томас Уэсли Пентц, более известный под псевдонимом Diplo.

Напомним, что ЧМ-2018 начнется 14 июня матчем между сборными России и Саудовской Аравии.

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