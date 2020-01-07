СМИ узнали, кто лидирует в гонке за Жиру

Стало известно, кто является фаворитом в борьбе за форварда лондонского "Челси" Оливье Жиру.

По информации The Telegraph, на сегодняшний день лучшие шансы подписать 33-летнего француза имеет миланский "Интер".

Сообщается, что "нерадзурри" готовы предложить за ветерана, который летом станет свободным агентом, 3 миллиона евро.

Сам футболист готов перебраться в "Интер", где работает хорошо знакомый ему тренер Антонио Конте.

В текущем сезоне Жиру сыграл за "Челси" всего 7 матчей и забил 1 гол. Он опасается, что из-за дефицита игровой практики может не поехать на Евро-2020.

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