СМИ узнали, кто может возглавить сборную Италии в случае отставки Манчини
Фото инстаграм Фабио Каннаваро
Наставник сборной Италии Роберто Манчини, скорее всего, останется на своём посту, несмотря на невыход команды на ЧМ-2022.
Итальянская федерация футбола хочет продолжить сотрудничество с 57-летним специалистом, и это желание взаимно.
Впрочем, прорабатываются варианты и на случай отставки действующего тренера.
По информации Sky Sport Italia, в случае ухода Манчини "Скуадру Адзурру" может возглавить Фабио Каннаваро.
Возможен вариант, что обладатель "Золотого мяча" будет работать в тандеме с Марчелло Липпи, выигравшего с итальянской сборной чемпионат мира в 2006 году.
Не пропустите: Манчини прокомментировал сенсационное поражение Италии от Северной Македонии. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Платини: "Месси уже никогда не будет играть так, как 5-6 лет назад"
-
Бэйл ярко высказался о своём дубле в матче Уэльс - Австрия
-
Жирков и Мамаев близки к возвращению в строй после травм
-
Роналду прокомментировал победу Португалии над Турцией
-
Ибрагимович может остаться в "Милане" после завершения карьеры: подробности
-
Сёмин назвал главный талант российского футбола
-
СМИ узнали, кто может возглавить сборную Италии в случае отставки Манчини
-
"Барселона" намерена бороться за Мбаппе
-
Зимний новичок ЦСКА стал лучшим игроком РПЛ в феврале и марте
-
Энрике не собирается уходить из сборной Испании
-
"Зенит" нацелился на хавбека ЦСКА
-
Капитан сборной Северной Македонии: "Конечно, мы победим Португалию"
-
РПЛ назвала лучшего тренера февраля и марта
-
Каррера высказался о провале сборной Италии
-
Эрнан Креспо возглавил катарскую команду
-
Роналдиньо назвал футболиста, с которым хотел бы поиграть вместе
-
Манчини прокомментировал сенсационное поражение Италии от Северной Македонии
-
Аршавин рассказал о дедовщине в "Зените"
-
Уткин ярко отреагировал на провал сборной Италии в стыках отбора ЧМ-2022
-
Защитник "Рубина" Уремович перешёл в английский клуб
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17