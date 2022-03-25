СМИ узнали, кто может возглавить сборную Италии в случае отставки Манчини

Фото инстаграм Фабио Каннаваро

Наставник сборной Италии Роберто Манчини, скорее всего, останется на своём посту, несмотря на невыход команды на ЧМ-2022.

Итальянская федерация футбола хочет продолжить сотрудничество с 57-летним специалистом, и это желание взаимно.

Впрочем, прорабатываются варианты и на случай отставки действующего тренера.

По информации Sky Sport Italia, в случае ухода Манчини "Скуадру Адзурру" может возглавить Фабио Каннаваро.

Возможен вариант, что обладатель "Золотого мяча" будет работать в тандеме с Марчелло Липпи, выигравшего с итальянской сборной чемпионат мира в 2006 году.

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