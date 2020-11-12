СМИ узнали, кто может заменить Кашшаи на посту главы департамента судейства РФС

Теги рфсвиктор кашшаимарк клаттенбург

СМИ узнали, кто может заменить Кашшаи на посту главы департамента судейства РФС

Названы возможные преемники главы департамента судейства Российского футбольного союза Виктора Кашшаи.

По информации "СЭ", возглавить ведомство вместо венгра может Милорад Мажич или Марк Клаттенбург.

Сейчас серб и англичанин работают с арбитрами на Кипре и в Греции соответственно.

Кашшаи руководит департаментом судейства РФС с января, но уже в конце 2020 года может покинуть пост.

Не пропустите: В "Уфе" высказались по поводу возможного ухода Кашшаи. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Месси и Роналду лидируют по промахам с пенальти в XXI веке

Месси и Роналду лидируют по промахам с пенальти в XXI веке

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов