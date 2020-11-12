СМИ узнали, кто может заменить Кашшаи на посту главы департамента судейства РФС

Названы возможные преемники главы департамента судейства Российского футбольного союза Виктора Кашшаи.

По информации "СЭ", возглавить ведомство вместо венгра может Милорад Мажич или Марк Клаттенбург.

Сейчас серб и англичанин работают с арбитрами на Кипре и в Греции соответственно.

Кашшаи руководит департаментом судейства РФС с января, но уже в конце 2020 года может покинуть пост.

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