СМИ узнали, кто получит награду лучшему игроку мира от ФИФА

Издание Marca узнало, кто получит в понедельник, 23 октября, в Лондоне индивидуальные награды от ФИФА.

По информации газеты, лучшим игроком будет признан нападающий "Реала" Криштиану Роналду, лучшим тренером - наставник "сливочных" Зинедин Зидан, а лучшим вратарём - голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон.

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