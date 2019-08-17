СМИ узнали, кто получит приз лучшему игроку сезона по версии УЕФА

1 Теги лионель мессивирджил ван дейккриштиану роналдубарселоналиверпульювентусуефа

СМИ узнали, кто получит приз лучшему игроку сезона по версии УЕФА

Стало известно, кого УЕФА признает лучшим игроком по итогам сезона 2018/19.

Как сообщает Tuttosport, престижная награда достанется капитану "Барселоны" Лионелю Месси, который опередил в голосовании защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка и нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Аргентинец набрал 252 очка, незначительно обогнав голландского центрбека "скаузеров" (224). Замкнул тройку португальский форвард "старой синьоры" (181).

Официально имя победителя объявят 29 августа на мероприятии в Монако.

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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Месси великолепен! Подтверждаю! Лео Король футбола и ему нет равных. Уход в Ювентус была ошибка. Теперь мне "Золотого мяча" и "Золотой бутсы" не видать как собственных ушей. Я плачу, я не просто плачу, я рыдаю!

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