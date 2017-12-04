СМИ узнали, кто получит "Золотой мяч"-2017
Испанское издание El Mundo Deportivo узнало, кто получит "Золотой мяч" по итогам 2017 года.
По информации газеты, обладателем престижной награды станет форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду.
Стоит отметить, что этот "Золотой мяч" станет для португальца пятым в карьере, и он сравняется по этому показателю с нападающим "Барселоны" Лионелем Месси.
Также примечательно, что на этот раз церемония награждения лучшего игрока мира состоится в Париже на Эйфелевой башне.
Не пропустите: Пеле назвал лучшего игрока планеты. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Чужая битва за плей-офф: "Спортинг" едет за победой на "Камп Ноу"
-
В надежде на плей-офф: ЦСКА отправляется в гости к "Манчестер Юнайтед"
-
С оглядкой на поединок в Риме: "Атлетико" попробует в Лондоне взять реванш у "Челси"
-
Совершить невероятное: "Бавария" попробует разгромить ПСЖ
-
Леонид Слуцкий и "Халл" – союз, обреченный с самого начала
Лента новостей
-
Клопп: "Не знаю, какое решение примет Коутиньо"
-
Доменек: "ПСЖ может дойти до финала ЛЧ, если на ранней стадии турнира не встретится с "Манчестер Сити"
-
Пятницкий: "Спартак" - более опасен, чем "Ливерпуль"
-
Мората может вернуться в "Реал"
-
Зидан назвал своего фаворита в борьбе за "Золотой мяч"
-
Зимой "Ювентус" может подписать хавбека "Ливерпуля"
-
Алдонин: "Перед ЦСКА стоит задача тяжелая, но выполнимая"
-
Алексис Санчес сделал выбор между "Реалом" и "Манчестер Сити"
-
Фабрегас: "У меня - еще много лет в футболе"
-
Сын Роналду: "Спасибо моему кумиру Лионелю Месси"
-
Гендир ЦСКА: "Матч со "Спартаком" важнее, чем с "Манчестер Юнайтед"
-
Динь: "Защита и атака у "Барселоны" лучше, чем у "Реала"
-
Мората: "Надеюсь, Роналду начнет снова забивать, но на Чемпионате Мира "промолчит"
-
Зидан: "Нахожусь не в идеальном положении"
-
Зидан: "Роналду будет гнуть свою линию, пока голы не придут"
-
Тебас надеется на хорошее судейство в Класико
-
Моратти рассказал, что однажды пытался заполучить Спаллетти
-
Гулам продлил соглашение с "Наполи"
-
ПСЖ могут оштрафовать на крупную сумму
-
Ковачич считает Бензема лучшим форвардом в мире
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|14
|36
|2
|Валенсия
|14
|31
|3
|Атлетико Мадрид
|14
|30
|4
|Реал Мадрид
|14
|28
|5
|Севилья
|14
|28
|6
|Вильярреал
|14
|21
|7
|Леганес
|14
|20
|8
|Хетафе
|14
|19
|9
|Реал Сосьедад
|14
|19
|10
|Сельта Виго
|14
|18
|11
|Бетис
|14
|18
|12
|Жирона
|14
|17
|13
|Эйбар
|14
|17
|14
|Леванте
|14
|16
|15
|Эспаньол
|14
|16
|16
|Атлетик Бильбао
|14
|14
|17
|Депортиво Ла-Корунья
|14
|12
|18
|Лас Пальмас
|14
|10
|19
|Алавес
|14
|9
|20
|Малага
|14
|8