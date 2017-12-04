СМИ узнали, кто получит "Золотой мяч"-2017

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СМИ узнали, кто получит "Золотой мяч"-2017

Испанское издание El Mundo Deportivo узнало, кто получит "Золотой мяч" по итогам 2017 года.

По информации газеты, обладателем престижной награды станет форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

Стоит отметить, что этот "Золотой мяч" станет для португальца пятым в карьере, и он сравняется по этому показателю с нападающим "Барселоны" Лионелем Месси.

Также примечательно, что на этот раз церемония награждения лучшего игрока мира состоится в Париже на Эйфелевой башне.

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комментарии
Пьянь

За что блять ЗМ Роналду ?! За 3-4 хороших матча в апреле-мае?

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Димон

та просто конкурентов нет

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РМ

может Рамос???

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Пьянь

Если уж отдавать игроку Реала, то нужно выбирать лучшего в прошлом сезоне - Иско.

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Димон

ну Иско стал лидером только в этом сезоне, а до этого был не особо стабилен а учитывая результаты этого сезона...ну короче вряд ли это аргумент в пользу Иско

Конь

Это следовало ожидать.

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