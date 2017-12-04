СМИ узнали, кто получит "Золотой мяч"-2017

Испанское издание El Mundo Deportivo узнало, кто получит "Золотой мяч" по итогам 2017 года.

По информации газеты, обладателем престижной награды станет форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

Стоит отметить, что этот "Золотой мяч" станет для португальца пятым в карьере, и он сравняется по этому показателю с нападающим "Барселоны" Лионелем Месси.

Также примечательно, что на этот раз церемония награждения лучшего игрока мира состоится в Париже на Эйфелевой башне.

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