СМИ узнали, кто посоветовал "Манчестер Юнайтед" вернуть Роналду

Фото твиттер Криштиану Роналду

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду вернётся в "Манчестер Юнайтед" благодаря сэру Алексу Фергюсону.

По информации журналиста Самуэля Лакхёрста, шотландский экс-тренер "красных дьяволов" убедил 36-летнего футболиста сделать выбор в пользу своего бывшего клуба.

После разговора с португальцем Фергюсон посоветовал руководству "МЮ" сделать предложение звёздному форварду.

Ожидается, что стороны в ближайшее время заключат контракт, рассчитанный на два сезона.

Роналду выступал за "Юнайтед" с 2003 по 2009 год, после чего ушёл в мадридский "Реал".

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