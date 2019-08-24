СМИ узнали, кто предложил "Фиорентине" подписать Рибери
Стало известно, благодаря кому вингер Франк Рибери оказался в "Фиорентине".
Как сообщает RMC Sport, ключевую роль в осуществлении трансфера сыграл бывший форвард "фиалок" Лука Тони.
Сначала именитый итальянец предложил клубу обратить внимание на 36-летнего француза, а затем провёл переговоры с самим футболистом.
Напомним, что Тони и Рибери вместе выступали за "Баварию" с 2007 по 2010 год.
Рибери присоединился к "Фиорентине" на правах свободного агента и заключил двухлетний контракт. По некоторым данным, его зарплата в итальянском клубе составит 4 миллиона евро за сезон.
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