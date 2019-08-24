СМИ узнали, кто предложил "Фиорентине" подписать Рибери

Стало известно, благодаря кому вингер Франк Рибери оказался в "Фиорентине".

Как сообщает RMC Sport, ключевую роль в осуществлении трансфера сыграл бывший форвард "фиалок" Лука Тони.

Сначала именитый итальянец предложил клубу обратить внимание на 36-летнего француза, а затем провёл переговоры с самим футболистом.

Напомним, что Тони и Рибери вместе выступали за "Баварию" с 2007 по 2010 год.

Рибери присоединился к "Фиорентине" на правах свободного агента и заключил двухлетний контракт. По некоторым данным, его зарплата в итальянском клубе составит 4 миллиона евро за сезон.

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