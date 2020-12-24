СМИ узнали, кто стоит за назначением Почеттино на пост тренера ПСЖ
Появились новые подробности возможного назначения Маурисио Почеттино на пост тренера ПСЖ.
По сведениям Get French Football News, инициатором приглашения аргентинского специалист является президент парижан Нассер Ганим Аль-Хелаифи, а не спортивный директор Леонардо.
Ранее появилась информация, что ПСЖ отправил в отставку Томаса Тухеля. Его место займет Почеттино, который должен заключить с клубом контракт до 2023 года.
После 17 туров ПСЖ занимает в Лиге 1 третье место, отставая от лидеров на одно очко. В 1/8 финала Лиги Чемпионов парижан ожидает встреча с "Барселоной".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13