СМИ узнали, кто входит в шорт-лист "Манчестер Юнайтед" на летнее трансферное окно

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер составил список трансферных целей на летнее межсезонье.

По информации The Times, в шорт-лист норвежского специалиста входят шесть футболистов - это Рафаэль Варан ("Реал"), Деклан Райс ("Вест Хэм"), Аарон Уан-Биссака ("Кристал Пэлас"), Сауль Ньигес ("Атлетико"), Джейдон Санчо ("Боруссия Д") и Каллум Хадсон-Одои ("Челси").

Напомним, что по окончании текущего сезона манкунианский клуб с высокой долей вероятности покинут Луис Антонио Валенсия, Маркос Рохо, Маттео Дармиан, Андер Эррера, Хуан Мата и Алексис Санчес.

Также под вопросом будущее на "Олд Траффорд" Давида Де Хеа, чей контракт истекает 30 июня, и Поля Погба, который хочет продолжить карьеру в "Реале".

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