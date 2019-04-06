СМИ узнали, кто входит в шорт-лист "Манчестер Юнайтед" на летнее трансферное окно
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер составил список трансферных целей на летнее межсезонье.
По информации The Times, в шорт-лист норвежского специалиста входят шесть футболистов - это Рафаэль Варан ("Реал"), Деклан Райс ("Вест Хэм"), Аарон Уан-Биссака ("Кристал Пэлас"), Сауль Ньигес ("Атлетико"), Джейдон Санчо ("Боруссия Д") и Каллум Хадсон-Одои ("Челси").
Напомним, что по окончании текущего сезона манкунианский клуб с высокой долей вероятности покинут Луис Антонио Валенсия, Маркос Рохо, Маттео Дармиан, Андер Эррера, Хуан Мата и Алексис Санчес.
Также под вопросом будущее на "Олд Траффорд" Давида Де Хеа, чей контракт истекает 30 июня, и Поля Погба, который хочет продолжить карьеру в "Реале".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|33
|82
|2
|Манчестер Сити
|32
|80
|3
|Тоттенхэм
|32
|64
|4
|Арсенал Лондон
|31
|63
|5
|Челси
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Вулверхэмптон
|32
|47
|8
|Уотфорд
|32
|46
|9
|Лестер Сити
|32
|44
|10
|Эвертон
|32
|43
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|42
|12
|Борнмут
|32
|38
|13
|Кристал Пэлас
|32
|36
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|35
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|31
|33
|16
|Саутгемптон
|32
|33
|17
|Бернли
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|32
|28
|19
|Фулхэм
|33
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|32
|14