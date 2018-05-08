СМИ узнали, кто возглавит дортмундскую "Боруссию"

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СМИ узнали, кто возглавит дортмундскую "Боруссию"

СМИ узнали, кто по окончании нынешнего сезона возглавит дортмундскую "Боруссию".

Как сообщает Eurosport, новым главным тренером "шмелей" станет наставник "Ниццы" Люсьен Фавр. Стороны уже согласовали детали сотрудничества. О назначении будет объявлено на следующей неделе.

Таким образом, нынешний рулевой "Боруссии" Петер Штёгер вскоре покинет свой пост.

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