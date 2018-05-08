СМИ узнали, кто возглавит дортмундскую "Боруссию"
СМИ узнали, кто по окончании нынешнего сезона возглавит дортмундскую "Боруссию".
Как сообщает Eurosport, новым главным тренером "шмелей" станет наставник "Ниццы" Люсьен Фавр. Стороны уже согласовали детали сотрудничества. О назначении будет объявлено на следующей неделе.
Таким образом, нынешний рулевой "Боруссии" Петер Штёгер вскоре покинет свой пост.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|33
|84
|2
|Шальке
|33
|60
|3
|Боруссия Дортмунд
|33
|55
|4
|Хоффенхайм
|33
|52
|5
|Байер Леверкузен
|33
|52
|6
|РБ Лейпциг
|33
|50
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|33
|49
|8
|Штутгарт
|33
|48
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|33
|47
|10
|Герта
|33
|43
|11
|Аугсбург
|33
|41
|12
|Вердер Бремен
|33
|39
|13
|Ганновер 96
|33
|39
|14
|Майнц 05
|33
|36
|15
|Фрайбург
|33
|33
|16
|Вольфсбург
|33
|30
|17
|Гамбург
|33
|28
|18
|Кельн
|33
|22