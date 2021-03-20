СМИ узнали, кто является инициатором приглашения Олича в ЦСКА

Теги цска москваивица олич

СМИ узнали, кто является инициатором приглашения Олича в ЦСКАФото: Стоян Васев/ТАСС

Стало известно, кто является инициатором приглашения Ивицы Олича на пост тренера ЦСКА.

Как сообщает "Чемпионат", грядущее назначение Олича - личное решение председателя совета директоров ЦСКА Максима Орешкина.

Отметим, что Орешкин занимает свою должность с мая 2020 года.

Ранее сообщалось, что о назначении Олича будет объявлено на следующей неделе. Хорват заменит на этом посту Виктора Гончаренко.

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