СМИ узнали, на сколько может растянуться судебное разбирательство с участием Роналду

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СМИ узнали, на сколько может растянуться судебное разбирательство с участием Роналду

СМИ узнали, на сколько может растянуться судебное разбирательство с участием нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, адвокаты 33-летнего португальца готовятся к тяжбе сроком не менее двух лет.

Напомним, что американка Кэтрин Майорга обвиняет Роналду в изнасиловании, которое якобы произошло в 2009 году.

Тогда девушка, по некоторым данным, получила 375 тысяч долларов за неразглашение, но спустя девять лет решила вновь дать ход делу.

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Комментарии

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моисей

Посадить педика Роналду,хоть я и его личный дрочер

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Фанат РМ

Заколебали! Сесит за уход из Реала? Уже не знают, как достать Криша! Да на фиг ему изнасилования, если у него миллионы поклонниц были и будут?!!!

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Фанат РМ

про поклонников забыл написать

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Джонни

Да чтоб ему собака в задницу засадила

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РМ

Будет это педику уроком, а то привык свой писюн по задницам гонять

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Джамбон

Сажать надо педика однозначно

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