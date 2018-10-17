СМИ узнали, на сколько может растянуться судебное разбирательство с участием Роналду

СМИ узнали, на сколько может растянуться судебное разбирательство с участием нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, адвокаты 33-летнего португальца готовятся к тяжбе сроком не менее двух лет.

Напомним, что американка Кэтрин Майорга обвиняет Роналду в изнасиловании, которое якобы произошло в 2009 году.

Тогда девушка, по некоторым данным, получила 375 тысяч долларов за неразглашение, но спустя девять лет решила вновь дать ход делу.

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