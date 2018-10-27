СМИ узнали неожиданную причину кризиса в "Фенербахче"

Теги фенербахчефиллип коку

СМИ узнали неожиданную причину кризиса в "Фенербахче"

СМИ узнали неожиданную причину кризиса в "Фенербахче". Источники, знакомые с ситуацией, утверждают, что три помощника главного тренера команды Филлипа Коку сливали внутреннюю информацию неизвестным лицам.

Предполагается, что данные о тактике "канареек", состоянии игроков и тренировочном процессе покупали представители соперников стамбульского клуба.

В итоге ассистенты Коку были изобличены и незамедлительно уволены.

Отметим, что после девяти сыгранных матчей "Фенербахче" занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Турции, имея в своём активе 9 очков.

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