СМИ узнали новые детали отставки Ковача с поста главного тренера "Баварии"
Стало известно, при каких обстоятельствах было принято решение об уходе Нико Ковача с поста главного тренера "Баварии".
Как сообщает немецкая пресса, хорватский специалист сам подал в отставку, после чего руководство "ротен" утвердило его увольнение и объявило о нём в воскресенье вечером.
Исполнять обязанности главного тренера до назначения нового наставника будет Ханс Флик.
Ковач возглавлял "Баварию" с лета 2018 года и успел выиграть три трофея.
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