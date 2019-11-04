СМИ узнали новые детали отставки Ковача с поста главного тренера "Баварии"

Стало известно, при каких обстоятельствах было принято решение об уходе Нико Ковача с поста главного тренера "Баварии".

Как сообщает немецкая пресса, хорватский специалист сам подал в отставку, после чего руководство "ротен" утвердило его увольнение и объявило о нём в воскресенье вечером.

Исполнять обязанности главного тренера до назначения нового наставника будет Ханс Флик.

Ковач возглавлял "Баварию" с лета 2018 года и успел выиграть три трофея.

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