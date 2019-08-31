СМИ узнали новые подробности перехода Лукаса Сантоса в ЦСКА

Стало известно, сколько ЦСКА заплатит за аренду полузащитника "Васко да Гама" Лукаса Сантоса.

Как сообщает UOL Esporte, армейский клуб позаимствует бразильца до конца календарного года за 200 тысяч евро.

По завершении срока аренды ЦСКА сможет выкупить футболиста за 3 миллиона евро.

Напомним, что московский клуб пытался приобрести Сантоса прошлой зимой, но не смог согласовать сумму сделки.

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