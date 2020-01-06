СМИ узнали новые подробности перехода Макарова в "Рубин"

Трансфер полузащитника "Нефтехимика" Дениса Макарова в "Рубин" всё-таки состоится.

Как сообщают российские СМИ, футболист прошёл повторное медобследование, которое не выявило у него проблем со здоровьем, поэтому казанский клуб решил завершить сделку.

Напомним, что несколько дней назад "Рубин" отказался от покупки 21-летнего хавбека из-за медицинских противопоказаний.

Макаров в текущем сезоне сыграл за "Нефтехимик" 20 матчей и забил 11 голов. Его рыночная стоимость - 750 тысяч евро.

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