СМИ узнали новые подробности перехода Макарова в "Рубин"
Трансфер полузащитника "Нефтехимика" Дениса Макарова в "Рубин" всё-таки состоится.
Как сообщают российские СМИ, футболист прошёл повторное медобследование, которое не выявило у него проблем со здоровьем, поэтому казанский клуб решил завершить сделку.
Напомним, что несколько дней назад "Рубин" отказался от покупки 21-летнего хавбека из-за медицинских противопоказаний.
Макаров в текущем сезоне сыграл за "Нефтехимик" 20 матчей и забил 11 голов. Его рыночная стоимость - 750 тысяч евро.
Не пропустите: "Спартак" обеспокоен интересом "Рубина" к Солтмураду Бакаеву. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
СМИ узнали новые подробности перехода Макарова в "Рубин"
-
"Манчестер Юнайтед" хочет приобрести хавбека "Тоттенхэма"
-
Жиру может перейти в другой клуб АПЛ
-
"Локомотив" отреагировал на слухи об уходе Смолова в "Эспаньол"
-
"Бавария" нацелилась на защитника "Реала"
-
Вальверде обсудил с Видалем его будущее в "Барселоне"
-
Клопп высказался о дебюте Минамино за "Ливерпуль"
-
"Ювентус" возобновил интерес к Икарди
-
Усман Дембеле лайкнул своё фото в форме "Ливерпуля"
-
"Манчестер Юнайтед" вернулся к кандидатуре Фернандеша
-
Турецкий клуб арендовал хавбека киевского "Динамо" Гармаша
-
Владелец "Альмерии" в шутку боднул Зидана головой в грудь
-
Клопп повторил клубный рекорд "Ливерпуля"
-
Смертин назвал российских игроков, которых Абрамович хотел видеть в "Челси"
-
Тарасов поздравил молодёжную сборную России по хоккею с победой на Чемпионате Мира. На самом деле команда проиграла
-
1
"Реал" готовит серьёзное предложение по Вернеру
-
Клопп прокомментировал травму Милнера
-
"Барселона" и "Милан" могут обменяться защитниками
-
Испанский клуб хочет купить Смолова
-
Главные новости дня: 5 января
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15