СМИ узнали новые подробности травмы Марио Фернандеса

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Правый защитник московского ЦСКА Марио Фернандес должен сыграть со "Спартаком" ровно через неделю.

По информации "Матч ТВ", тренерский штаб армейцев специально подводит натурализованного бразильца к московскому дерби.

По этой причине футболист пропустил вчерашний матч против тульского "Арсенала" (2:2).

Ранее сообщалось, что Фернандес выбыл на два месяца из-за травмы, полученной в сборной России.

ЦСКА примет "Спартак" 20 сентября в 19:30 по московскому времени.

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