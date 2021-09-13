СМИ узнали новые подробности травмы Марио Фернандеса

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СМИ узнали новые подробности травмы Марио Фернандеса

Фото инстаграм 02mariofernandes

Правый защитник московского ЦСКА Марио Фернандес должен сыграть со "Спартаком" ровно через неделю.

По информации "Матч ТВ", тренерский штаб армейцев специально подводит натурализованного бразильца к московскому дерби.

По этой причине футболист пропустил вчерашний матч против тульского "Арсенала" (2:2).

Ранее сообщалось, что Фернандес выбыл на два месяца из-за травмы, полученной в сборной России.

ЦСКА примет "Спартак" 20 сентября в 19:30 по московскому времени.

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