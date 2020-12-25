СМИ узнали новые подробности увольнения Тухеля из ПСЖ
Стала известна одна из причин, спровоцировавших отставку Томаса Тухеля с поста главного тренера ПСЖ.
По информации журналиста Ромена Молины, у немецкого специалиста окончательно испортились отношения с футболистами после матча 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Истанбула".
Сообщается, что тогда Тухель настаивал на скорейшем возвращении игроков на поле, но те после расистского скандала отказались вновь выходить на газон.
Об увольнении тренера ПСЖ стало известно в четверг, однако официально данная информация до сих пор не подтверждена. Ожидается, что парижан возглавит Маурисио Почеттино.
Не пропустите: Мбаппе попрощался с Тухелем. Отставка тренера еще официально не подтверждена. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Вратарь "Шахтёра" ждёт пиво от Месси
-
Левандовски опубликовал рождественские фото с семьей
-
Министр спорта России объяснил необходимость лимита на легионеров в РПЛ
-
Лига 1 назвала лучшего игрока ноября
-
Прокурор запросил для Широкова почти два года ограничения свободы
-
Умер 37-летний белорусский футболист Цыгалко
-
"Ливерпуль" близок к подписанию экс-защитника "Зенита"
-
Министр спорта РФ оценил перспективы сборной России на Евро-2020
-
СМИ узнали новые подробности увольнения Тухеля из ПСЖ
-
Арбитр Данченков рассказал, что его беспокоит после избиения Широковым
-
Тарасов опубликовал фото из отпуска на Мальдивах
-
Милевский рассказал, когда завершит карьеру
-
"Ювентус" и "Рома" поспорят за американского защитника
-
"Манчестер Юнайтед" готовит новый контракт для Гринвуда
-
Стала известна зарплата нового гендиректора "Локомотива"
-
"Челси" включился в борьбу за Холанда
-
"Милан" может зимой избавиться от двух защитников
-
Милевский прокомментировал свой переход в "Минай"
-
Аршавин высказался об отношении болельщиков к Дзюбе
-
Легендарный вратарь поборется за пост президента Парагвая
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13