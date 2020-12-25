СМИ узнали новые подробности увольнения Тухеля из ПСЖ

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СМИ узнали новые подробности увольнения Тухеля из ПСЖ

Стала известна одна из причин, спровоцировавших отставку Томаса Тухеля с поста главного тренера ПСЖ.

По информации журналиста Ромена Молины, у немецкого специалиста окончательно испортились отношения с футболистами после матча 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Истанбула".

Сообщается, что тогда Тухель настаивал на скорейшем возвращении игроков на поле, но те после расистского скандала отказались вновь выходить на газон.

Об увольнении тренера ПСЖ стало известно в четверг, однако официально данная информация до сих пор не подтверждена. Ожидается, что парижан возглавит Маурисио Почеттино.

Не пропустите: Мбаппе попрощался с Тухелем. Отставка тренера еще официально не подтверждена. | http://soccernews.ru
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