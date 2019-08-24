СМИ узнали новые подробности возможного перехода Комличенко в ЦСКА

Теги цска москвамлада болеславниколай комличенкотрансферы

СМИ узнали новые подробности возможного перехода Комличенко в ЦСКА

Появилась новая информация о ходе переговоров о трансфере нападающего "Млады Болеслав" Николая Комличенко в ЦСКА.

Как сообщают российские СМИ, чешский клуб готов пойти на уступки и снизить цену на футболиста с 3,5 до 2,8 миллиона евро.

Впрочем, армейцы рассчитывают арендовать 24-летнего воспитанника "Краснодара" с опцией последующего выкупа.

Ожидается, что окончательное решение по поводу перехода Комличенко в ЦСКА будет принято на следующей неделе.

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