СМИ узнали новые подробности возможного приглашения тен Хага в "Манчестер Юнайтед"

Фото твиттер Man United News

"Манчестер Юнайтед" продолжает работать над приглашением главного тренера "Аякса" Эрика тен Хага.

По информации Sky Sports, сейчас клуб АПЛ выясняет сумму компенсации за голландского специалиста.

При этом "красные дьяволы" пока не ведут официальные переговоры, поскольку не хотят, чтобы тен Хаг считался явным фаворитом.

Также в шорт-лист "МЮ", по данным СМИ, входят Маурисио Почеттино (ПСЖ), Хулен Лопетеги ("Севилья") и Луис Энрике (сборная Испании).

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