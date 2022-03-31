СМИ узнали новые подробности возможного приглашения тен Хага в "Манчестер Юнайтед"
"Манчестер Юнайтед" продолжает работать над приглашением главного тренера "Аякса" Эрика тен Хага.
По информации Sky Sports, сейчас клуб АПЛ выясняет сумму компенсации за голландского специалиста.
При этом "красные дьяволы" пока не ведут официальные переговоры, поскольку не хотят, чтобы тен Хаг считался явным фаворитом.
Также в шорт-лист "МЮ", по данным СМИ, входят Маурисио Почеттино (ПСЖ), Хулен Лопетеги ("Севилья") и Луис Энрике (сборная Испании).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18