СМИ узнали новые требования ЦСКА по трансферу Влашича
ЦСКА и "Милан" продолжают вести переговоры о переходе хорватского полузащитника Николы Влашича.
По информации La Gazzetta dello Sport, армейцы готовы отпустить игрока в аренду, но при условии, что итальянский клуб заплатит за неё 10 миллионов евро.
Также сообщается о намерении москвичей включить в сделку опцию выкупа хавбека за 20 миллионов.
Напомним, что "Милан" видит во Влашиче замену для Хакана Чалханоглу, который ушёл в "Интер".
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