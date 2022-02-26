СМИ узнали о болезни Александра Кержакова

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СМИ узнали о болезни Александра Кержакова

Фото твиттер "Зенита"

Наставник "Нижнего Новгорода" Александр Кержаков будет отсутствовать на матче 19-го тура РПЛ против "Урала".

По информации "Матч ТВ", 39-летний специалист заболел и уже несколько дней не проводил тренировки команды.

"Нижний Новгород" примет "Урал" сегодня в 14:00 по московскому времени.

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