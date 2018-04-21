СМИ узнали о четырёх вариантах продолжения карьеры Венгера

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СМИ узнали о четырёх вариантах продолжения карьеры Венгера

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер после ухода из лондонского клуба вряд ли будет долго оставаться без работы.

СМИ узнали о четырёх вариантах продолжения карьеры французского специалиста - стать наставником сборной Англии, возглавить "Эвертон" или "Монако", либо же занять пост спортивного директора ПСЖ.

Напомним, что Венгер покинет "Арсенал по окончании нынешнего сезона после 22 лет у руля команды.

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