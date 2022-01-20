СМИ узнали о двух случаях заражения коронавирусом в "Зените"

Фото инстаграм Ярослава Ракицкого

Стало известно, почему защитники "Зенита" Ярослав Ракицкий и Вячеслав Караваев не участвовали в товарищеском матче против "Эмирейтс" (3:0).

По информации Sport24, оба футболиста сдали положительные тесты на COVID-19.

В текущем сезоне Ракицкий забил 2 мяча и сделал 6 ассистов в 22 играх. В активе Караваева 3 голевых передачи в 19 матчах.

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