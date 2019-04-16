СМИ узнали о двух трансферных планах "Реала" на лето

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СМИ узнали о двух трансферных планах "Реала" на лето

Руководство мадридского "Реала" рассматривает два варианта ведения трансферной кампании во время летнего межсезонья, сообщает El Confidencial.

По информации источника, у королевского клуба есть "дешёвый" и "дорогой" планы.

Согласно первому, "сливочные" собираются за 200 миллионов евро купить вингера "Челси" Эдена Азара и форварда "Айнтрахта" Луку Йовича, а также подписать бесплатно хавбека ПСЖ Адриана Рабьо.

Согласно второму, "Реал" намерен приобрести нападающего "Ливерпуля" Садио Мане и полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба. Эти сделки обойдутся мадридцам в сумму более 300 миллионов.

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