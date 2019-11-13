СМИ узнали о финансовых проблемах "Ростова". Зимой клуб могут покинуть Карпин и 6 футболистов
Финансовая ситуация в "Ростове" оставляет желать лучшего, сообщают российские СМИ.
Известно, что у клуба сейчас нет былой поддержки от властей региона, что уже вылилось в трёхмесячные долги по зарплате и премиальным.
Если в ближайшее время ситуация не изменится, то зимой "Ростов", скорее всего, продаст ряд лидеров. В первую очередь речь идет о защитнике Дмитрие Чистякове, хавбеках Матиасе Норманне, Ивелине Попове, Романе Еременко и Алексее Ионове, а также форварде Эльдоре Шомуродове.
Более того, при таком сценарии вероятен уход из клуба президента Арташеса Арутюнянца, главного тренера Валерия Карпина и спортивного директора Алексея Рыскина.
По итогам 16 туров "жёлто-синие" занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 30 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|16
|36
|2
|Локомотив Москва
|16
|31
|3
|Ростов
|16
|30
|4
|ЦСКА Москва
|16
|30
|5
|Краснодар
|16
|30
|6
|Спартак Москва
|16
|21
|7
|Арсенал Тула
|16
|19
|8
|Оренбург
|16
|19
|9
|Урал
|16
|19
|10
|Уфа
|16
|18
|11
|Динамо Москва
|16
|18
|12
|Крылья Советов
|16
|18
|13
|Рубин
|16
|17
|14
|Тамбов
|16
|17
|15
|Ахмат
|16
|15
|16
|Сочи
|16
|13