СМИ узнали о финансовых проблемах "Ростова". Зимой клуб могут покинуть Карпин и 6 футболистов

Финансовая ситуация в "Ростове" оставляет желать лучшего, сообщают российские СМИ.

Известно, что у клуба сейчас нет былой поддержки от властей региона, что уже вылилось в трёхмесячные долги по зарплате и премиальным.

Если в ближайшее время ситуация не изменится, то зимой "Ростов", скорее всего, продаст ряд лидеров. В первую очередь речь идет о защитнике Дмитрие Чистякове, хавбеках Матиасе Норманне, Ивелине Попове, Романе Еременко и Алексее Ионове, а также форварде Эльдоре Шомуродове.

Более того, при таком сценарии вероятен уход из клуба президента Арташеса Арутюнянца, главного тренера Валерия Карпина и спортивного директора Алексея Рыскина.

По итогам 16 туров "жёлто-синие" занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 30 очков.

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