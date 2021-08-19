СМИ узнали о гибели афганского футболиста в самолёте США

Теги афганистан

СМИ узнали о гибели афганского футболиста в самолёте США

Фото твиттер Бабака Тагвая

Игрок молодёжной сборной Афганистана Заки Анвари погиб, пытаясь покинуть страну.

По информации журналиста Бабака Тагвая, останки футболиста были обнаружены в отсеке шасси американского военно-транспортного самолета С-17А.

Спортсмен нелегально пробрался на воздушное судно США в аэропорту Кабула, опасаясь гонений со стороны террористической организации "Талибан".

Талибы захватили власть в Афганистане в конце прошлой недели. Это произошло после выхода из страны военного контингента Соединённых Штатов.

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