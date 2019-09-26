СМИ узнали о готовности Алексея Миранчука сыграть с "Зенитом"

Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук сможет принять участие в матче 11-го тура РПЛ против "Зенита".

Как сообщают российские СМИ, 23-летний футболист полностью восстановился после травмы, полученной 31 августа в первом тайме поединка с "Ростовом".

Из-за повреждения хавбек пропустил четыре игры "железнодорожников" и две встречи национальной сборной России.

Матч "Локомотив" - "Зенит" состоится в субботу, 28 сентября, в 19:00 по московскому времени.

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