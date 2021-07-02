СМИ узнали о готовности Де Брюйне к матчу с Италией

Фото твиттер Евро-2020

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне полностью восстановился после повреждения голеностопа.

Напомним, что футболист травмировался во время матча 1/8 финала Евро-2020 против Португалии (1:0) и был вынужденно заменён в начале второго тайма.

Однако на сегодняшний день звёздный хавбек уже полностью здоров и готов выйти в стартовом составе на игру с Италией, сообщает журналист Sky Sports Анджело Мангианте.

Бельгия встретится со "Скуадрой Адзуррой" сегодня в 22:00 по московскому времени в рамках четвертьфинала Чемпионата Европы.

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