СМИ узнали о готовности де Лигта и Роналду к матчу с "Миланом"

Участие двух основных игроков "Ювентуса" - защитника Маттейса де Лигта и нападающего Криштиану Роналду - в матче 12-го тура Серии А против "Милана" находится под вопросом.

Голландец и португалец получили повреждения в течение последней недели. По информации Goal.com, в пятницу они тренировались индивидуально.

Напомним, что у Роналду диагностирован ушиб, а де Лигт вывихнул голеностоп.

Матч "Ювентус" - "Милан" состоится в воскресенье, 10 ноября, в 22:45 по московскому времени.

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