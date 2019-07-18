СМИ узнали о готовящейся встрече отца Неймара со спортивным директором "Ювентуса"
Форвард ПСЖ Неймар может этим летом стать игроком "Ювентуса", сообщает Football Italia.
По сведениям издания, в ближайшее время в Турине пройдёт встреча отца футболиста со спортивным директором "старой синьоры" Фабио Паратичи.
Ранее стало известно, что бразилец готов рассмотреть предложения от "Ювентуса", "Реала" и "Баварии", если не состоится его возвращение в "Барселону".
Напомним, что Неймар твёрдно намерен сменить команду в текущее межсезонье. ПСЖ требует за него более 200 миллионов евро.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
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|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17