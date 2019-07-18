СМИ узнали о готовящейся встрече отца Неймара со спортивным директором "Ювентуса"

Форвард ПСЖ Неймар может этим летом стать игроком "Ювентуса", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, в ближайшее время в Турине пройдёт встреча отца футболиста со спортивным директором "старой синьоры" Фабио Паратичи.

Ранее стало известно, что бразилец готов рассмотреть предложения от "Ювентуса", "Реала" и "Баварии", если не состоится его возвращение в "Барселону".

Напомним, что Неймар твёрдно намерен сменить команду в текущее межсезонье. ПСЖ требует за него более 200 миллионов евро.

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