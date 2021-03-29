СМИ узнали о грядущих изменениях в тренерском штабе ЦСКА
Фото твиттер ЦСКА
В ближайшее время в тренерский штаб Ивицы Олича в ЦСКА войдут два новых специалиста, утверждает "Чемпионат".
По информации источника, речь идёт о тренере по физподготовке Игоре Юкиче и неназванном специалисте, который станет ассистентом нового наставника армейцев.
ЦСКА объявил о том, что Олич возглавит команду вместо Виктора Гончаренко в прошлый вторник. Условия контракта с хорватом пока неизвестны.
Москвичи после 23 туров идут на пятом месте в таблице РПЛ.
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