СМИ узнали о грядущих изменениях в тренерском штабе ЦСКА

Фото твиттер ЦСКА

В ближайшее время в тренерский штаб Ивицы Олича в ЦСКА войдут два новых специалиста, утверждает "Чемпионат".

По информации источника, речь идёт о тренере по физподготовке Игоре Юкиче и неназванном специалисте, который станет ассистентом нового наставника армейцев.

ЦСКА объявил о том, что Олич возглавит команду вместо Виктора Гончаренко в прошлый вторник. Условия контракта с хорватом пока неизвестны.

Москвичи после 23 туров идут на пятом месте в таблице РПЛ.

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