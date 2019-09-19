СМИ узнали о конфликте между Лукаку и Брозовичем

В раздевалке миланского "Интера" возникли серьёзные проблемы.

По информации La Gazzetta dello Sport, в перерыве матча первого тура группового этапа Лиги Чемпионов между "нерадзурри" и пражской "Славией" произошёл конфликт между лидерами команды Ромелу Лукаку и Марцело Брозовичем.

Бельгиец высказывал недовольство действиями одноклубников, что не понравилось хорватскому хавбеку.

Ссору между футболистами удалось погасить только с помощью посторонних. Сообщается, что впоследствии Лукаку и Брозович от примирения отказались.

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