СМИ узнали о конфликте между Лукаку и Брозовичем
В раздевалке миланского "Интера" возникли серьёзные проблемы.
По информации La Gazzetta dello Sport, в перерыве матча первого тура группового этапа Лиги Чемпионов между "нерадзурри" и пражской "Славией" произошёл конфликт между лидерами команды Ромелу Лукаку и Марцело Брозовичем.
Бельгиец высказывал недовольство действиями одноклубников, что не понравилось хорватскому хавбеку.
Ссору между футболистами удалось погасить только с помощью посторонних. Сообщается, что впоследствии Лукаку и Брозович от примирения отказались.
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