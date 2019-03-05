СМИ узнали о конфликте между Лукаку и Погба

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СМИ узнали о конфликте между Лукаку и Погба

СМИ узнали о конфликте между двумя игроками "Манчестер Юнайтед" - нападающим Ромелу Лукаку и полузащитником Полем Погба.

Как сообщает The Mirror, футболисты поговорили на повышенных тонах после матча 29-го тура АПЛ с "Саутгемптоном".

Ссора произошла из-за пенальти на последних минутах вышеупомянутой игры - бельгиец хотел его реализовать и оформить хет-трик, но француз сам пробил 11-метровый.

В итоге Погба не сумел забить и Лукаку после финального свистка высказал свои претензии партнёру по команде.

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