СМИ узнали о конфликте между тренером и капитаном "Ахмата"

Наставник грозненского "Ахмата" Андрей Талалаев рассорился с центральным защитником Андреем Семёновым.

По данным телеграм-канала "Мутко против", конфликт между игроком и тренером достиг пика после поражения от "Локомотива" (2:3) в 22-м туре РПЛ.

Источник утверждает, что Талалаев постоянно придирался к подопечному, а тот грубо "послал" 49-летнего специалиста.

В итоге Семёнов был оштрафован на 500 тысяч рублей, а также лишён капитанской повязки в "Ахмате".

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