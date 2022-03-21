СМИ узнали о конфликте между тренером и капитаном "Ахмата"
Наставник грозненского "Ахмата" Андрей Талалаев рассорился с центральным защитником Андреем Семёновым.
По данным телеграм-канала "Мутко против", конфликт между игроком и тренером достиг пика после поражения от "Локомотива" (2:3) в 22-м туре РПЛ.
Источник утверждает, что Талалаев постоянно придирался к подопечному, а тот грубо "послал" 49-летнего специалиста.
В итоге Семёнов был оштрафован на 500 тысяч рублей, а также лишён капитанской повязки в "Ахмате".
Не пропустите: Феерии ЦСКА и "Зенита", потери "Спартака" и "Динамо": результаты 22-го тура РПЛ. | http://soccernews.ru
главное
-
"Рубин" установил два антирекорда в матче с ЦСКА
-
Главные новости дня: 20 марта
-
Позор ПСЖ, успехи "Монако" и "Марселя": результаты 29-го тура Лиги 1
-
Позор "Реала", феерия "Барселоны", трудная победа "Атлетико": результаты 29-го тура Ла Лиги
-
Успехи "Милана", "Ювентуса" и "Наполи", неудача "Интера": результаты 30-го тура Серии А
Лента новостей
-
Куман может вернуться в сборную Нидерландов
-
Эвра анонсировал своё участие в боксёрском поединке
-
Обамеянг стал автором уникального достижения в противостоянии с "Реалом"
-
"Рубин" установил два антирекорда в матче с ЦСКА
-
Головин прокомментировал разгромную победу "Монако" над ПСЖ
-
"Арсенал" стал третьей командой в АПЛ, забившей 2000 голов
-
Араухо повторил достижение Пуйоля 10-летней давности
-
Абрахам - автор самого быстрого гола в римском дерби в Серии А
-
Жота обогнал Роналду в списке самых результативных португальцев в топ-5 лигах Европы в этом сезоне
-
СМИ узнали о конфликте между тренером и капитаном "Ахмата"
-
Пике ярко отреагировал на разгром "Реала" в Эль Класико
-
Смолов вышел на четвёртое место по голам в РПЛ
-
38-летний Алвес провёл юбилейный матч за "Барселону"
-
"Бока Хуниорс" обыграл "Ривер Плейт" в Суперкласико
-
"Барселона" прервала мощную серию "Реала" в Эль Класико
-
Главные новости дня: 20 марта
-
Позор ПСЖ, успехи "Монако" и "Марселя": результаты 29-го тура Лиги 1
-
Позор "Реала", феерия "Барселоны", трудная победа "Атлетико": результаты 29-го тура Ла Лиги
-
Успехи "Милана", "Ювентуса" и "Наполи", неудача "Интера": результаты 30-го тура Серии А
-
"Марсель" победил "Ниццу" и сократил отставание от ПСЖ