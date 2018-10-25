СМИ узнали о конфликте Моуринью с руководством "Манчестер Юнайтед"

СМИ узнали о конфликте главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью с руководством манкунианского клуба.

Как сообщает The Sun, братья Глейзеры, являющиеся владельцами "красных дьяволов", потребовали от португальского наставника прекратить делать негативные заявления в адрес руководства клуба.

Бизнесмены считают, что такое поведение "Особенного" может нанести ущерб бренду "МЮ".

Моуринью возглавляет "Юнайтед" с 2016 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2020 года.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" откровенно плох, Моуринью нужно менять подход к работе или уходить. | http://soccernews.ru