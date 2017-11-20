СМИ узнали о конфликте Вентуры с Буффоном, Барцальи и де Росси

Бывший главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура имел конфликт с тремя опытными игроками национальной команды - Джанлуиджи Буффоном, Андреа Барцальи и Даниэле де Росси.

Как сообщает Football Italia, экс-наставник "Скуадры Адзурры" обиделся на вышеупомянутых футболистов за то, что они провели собрание с командой без тренерского штаба после ничьей с Македонией в матче квалификации ЧМ-2018.

За два дня до ответного стыкового матча против Швеции Вентура вспылил и, покидая раздевалку сказал: "У вас отлично получилось провести собрание. Теперь вы сами можете тренировать и определять состав". После этого 69-летний специалист несколько часов не отвечал на телефонные звонки.

Напомним, что в итоге сборная Италии не вышла на ЧМ-2018, а Вентура был уволен.

Не пропустите: Президент Федерации футбола Италии не собирается уходить в отставку. | http://soccernews.ru