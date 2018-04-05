СМИ узнали о назревающем конфликте в "Тоттенхэме"

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СМИ узнали о назревающем конфликте в "Тоттенхэме"

Авторитетное британское издание The Times узнало о назревающем конфликте в "Тоттенхэме".

По информации газеты, ряд игроков "шпор" выразили недовольство зарплатой президента клуба Дэниэла Леви, которая составляет почти 7 миллионов евро в год - это больше, чем у любого футболиста команды.

В связи с этим, некоторые игроки, чьи контракты вскоре истекают, отказываются принимать условия руководства "Тоттенхэма" и требуют пересмотра своих окладов.

Стоит отметить, что Леви является самым высокооплачиваемым менеджером в АПЛ, в два раза опережая ближайших коллег. 

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