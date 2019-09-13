СМИ узнали о несостоявшемся переходе Погба в ПСЖ

Прошлым летом полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба мог оказаться в ПСЖ.

По информации AS, парижане были готовы заплатить за француза 150 миллионов евро сразу после продажи Неймара в "Барселону".

Впрочем, трансфер бразильца сорвался, поэтому клуб не сумел найти необходимые средства на покупку Погба.

Напомним, что за хавбеком "МЮ" также охотились "Реал" и "Ювентус", но в итоге он остался на "Олд Траффорд".

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