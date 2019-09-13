СМИ узнали о несостоявшемся переходе Погба в ПСЖ
Прошлым летом полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба мог оказаться в ПСЖ.
По информации AS, парижане были готовы заплатить за француза 150 миллионов евро сразу после продажи Неймара в "Барселону".
Впрочем, трансфер бразильца сорвался, поэтому клуб не сумел найти необходимые средства на покупку Погба.
Напомним, что за хавбеком "МЮ" также охотились "Реал" и "Ювентус", но в итоге он остался на "Олд Траффорд".
Не пропустите: Фанаты ПСЖ могут бойкотировать игру с "Реалом" из-за Неймара. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Главные новости дня: 12 сентября
-
Клубы АПЛ - лидеры по затраченным средствам в летнее трансферное окно, РПЛ на шестом месте
-
"Реал" усомнился в работе Зидана
-
Фанаты ПСЖ могут бойкотировать игру с "Реалом" из-за Неймара
-
"Не было бы у тебя ствола. Лёг бы тут!": Алиев угрожал полицейскому, который остановил его автомобиль
Лента новостей
-
РФС ответил "Локомотиву" на критику календаря Кубка России
-
Игуаин объяснил своё решение сменить игровой номер в "Ювентусе"
-
Компани назвал лучшего защитника в истории АПЛ
-
Григорян: "Я выдающийся бабский тренер"
-
Дуглас Сантос: "Не понимаю шутки Дзюбы"
-
Джордан Ларссон рассказал об отрицательной стороне жизни в Москве
-
Алвес объяснил отказ возвращаться в "Барселону" и "Ювентус"
-
Летом все клубы мира совершили почти 9 тысяч трансферов на 5,8 миллиардов евро
-
Источник: Гаттузо прилетит в Москву, чтобы засветиться в РПЛ
-
Орлов назвал лучшего левого полузащитника России за последние 15 лет
-
Защитник "Ювентуса" рассказал, почему стыдится тратить много денег на развлечения
-
Шейдаев не впечатлён игрой Малкома и Шюррле в РПЛ
-
СМИ узнали о несостоявшемся переходе Погба в ПСЖ
-
Абаев рассказал, как обстреляли базу "Анжи"
-
"Тоттенхэм" подготовил новый контракт для Эриксена
-
Главные новости дня: 12 сентября
-
"Манчестер Юнайтед" готов в два раза увеличить зарплату Линделефа
-
"Реал" определил три трансферные цели на зимнее трансферное окно
-
Итальянские клубы поборются за молодого бразильца
-
Стало известно, когда "Ливерпуль" узнает своего соперника в клубном чемпионате мира
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|12
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1