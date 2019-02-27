СМИ узнали о несостоявшемся уходе Глушакова из "Спартака"

Теги спартак москваарсенал туладенис глушаковзелимхан бакаевтрансферы

СМИ узнали о несостоявшемся уходе Глушакова из "Спартака"

СМИ узнали о несостоявшемся уходе полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова из московского клуба.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", в зимнее трансферное окно 32-летний футболист мог оказаться в тульском "Арсенале". "Красно-белые" рассматривали вариант с обменом своего капитана на хавбека "канониров" Зелимхана Бакаева. Речь шла об обоюдной аренде.

В текущем сезоне Глушаков сыграл за "Спартак" 17 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. Его контракт с клубом истекает в 2020 году.

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