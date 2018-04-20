СМИ узнали о новых финансовых махинациях Роналду

Теги реал мадридкриштиану роналду

СМИ узнали о новых финансовых махинациях Роналду

СМИ узнали о новых финансовых махинациях форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду

Так, издание Der Spiegel утверждает, что в 2015 году португалец использовал офшорные компании в Люксембурге и на острове Джерси для уклонения от налогов.

Впрочем, доказать причастность Роналду к этой афере вряд ли удастся, так как имя футболиста в документах не фигурирует - от нападающего выступает доверенное лицо.

Не пропустите: ПСЖ готов подписать Роналду, в случае расставания с Неймаром. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Драма на "Хоуторнс": "Вест Бромвич" вырывает ничью у "Ливерпуля"

Драма на "Хоуторнс": "Вест Бромвич" вырывает ничью у "Ливерпуля"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 33 83
2 Атлетико Мадрид 33 71
3 Реал Мадрид 33 68
4 Валенсия 33 65
5 Бетис 33 55
6 Вильярреал 33 51
7 Севилья 33 48
8 Жирона 33 47
9 Хетафе 33 45
10 Сельта Виго 33 44
11 Реал Сосьедад 33 43
12 Эйбар 33 43
13 Атлетик Бильбао 33 40
14 Леганес 34 40
15 Алавес 33 38
16 Эспаньол 33 36
17 Леванте 33 34
18 Депортиво Ла-Корунья 34 28
19 Лас Пальмас 33 21
20 Малага 33 17
Полная таблица

топ-5 тегов