СМИ узнали о новых финансовых махинациях Роналду

СМИ узнали о новых финансовых махинациях форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

Так, издание Der Spiegel утверждает, что в 2015 году португалец использовал офшорные компании в Люксембурге и на острове Джерси для уклонения от налогов.

Впрочем, доказать причастность Роналду к этой афере вряд ли удастся, так как имя футболиста в документах не фигурирует - от нападающего выступает доверенное лицо.

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