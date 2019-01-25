СМИ узнали о новых махинациях Глушакова

СМИ узнали о новых махинациях капитана московского "Спартака" Дениса Глушакова.

Как сообщает телеграм-канал Mash, футболист пытается продать двухэтажный особняк в Истре в Московской области, которым он владеет совместно с супругой Дарьей. 31-летний спортсмен переписал недвижимость на свою мать и выставил на продажу за 300 миллионов рублей.

Таким образом, жена Глушакова с их совместными детьми могут остаться без жилья.

Напомним, что сейчас пара разводится. Ранее полузащитник "Спартака" угрожал Дарье и придумывал способы, как оставить её с минимальными алиментами.

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