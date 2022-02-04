СМИ узнали о переговорах Дзюбы с турецким клубом

Фото твиттер "Зенита"

"Фенербахче" интересен вариант с бесплатным подписанием нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы.

Напомним, что контракт 33-летнего футболиста с питерским клубом истекает в июне этого года.

По информации Takvim, турки уже вступили в переговоры со скандальным форвардом о летнем переходе на правах свободного агента.

В текущем сезоне Дзюба сыграл за "Зенит" 24 матча, забил 10 голов и сделал 9 ассистов. Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

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