СМИ узнали о переговорах Дзюбы с турецким клубом
Фото твиттер "Зенита"
"Фенербахче" интересен вариант с бесплатным подписанием нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы.
Напомним, что контракт 33-летнего футболиста с питерским клубом истекает в июне этого года.
По информации Takvim, турки уже вступили в переговоры со скандальным форвардом о летнем переходе на правах свободного агента.
В текущем сезоне Дзюба сыграл за "Зенит" 24 матча, забил 10 голов и сделал 9 ассистов. Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.
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